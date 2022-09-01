Adana haberi... Adana'da traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Adana bölgesinden gelen habere göre Adana'da traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Adana'da traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mahmut Kaplan idaresindeki 01 ZH 338 plakalı motosiklet, Yüreğir ilçesi Zağarlı mevkisinde traktörle çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü Kaplan, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Kaplan'ın cenazesi morga kaldırıldı.
Kaynak: AA / Alaeddin Çoğal - Güncel