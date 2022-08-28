Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana haberi! Adana'da düzenlenen 537. Kızıldağ Karakucak Güreşleri sona erdi

Güncel Haberler

Adana haberi! Adana'da düzenlenen 537. Kızıldağ Karakucak Güreşleri sona erdi

Adana haber... Adana'nın Karaisalı ilçesinde bu yıl 537.'si düzenlenen Kızıldağ Karakucak Güreşleri, İnci Mercan ve Turgay Başyayla konserleriyle sona erdi.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde bu yıl 537.'si düzenlenen Kızıldağ Karakucak Güreşleri, İnci Mercan ve Turgay Başyayla konserleriyle sona erdi.

Karaisalı Belediyesince organize edilen etkinliklerin kapanışında konuşan Karaisalı Kaymakamı Mert Kumcu, Kızıldağ Yaylasında köklü kültürel bir mirasa ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, sonraki nesillerin bu mirasa sahip çıkacağına inandıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından İnci Mercan ve Turgay Başyayla, sevilen türküleri seslendirdi.

Kapanış programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Başğen - Güncel

Turgay Başyayla Karaisalı Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title