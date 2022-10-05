Adana haberi... Adana'da devrilen okul servisindeki 19 kişi yaralandı Güncel Haberler Adana haberleri... Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde öğrencileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 14'ü öğrenci 19 kişi yaralandı. Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde öğrencileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 14'ü öğrenci 19 kişi yaralandı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda özel bir okulun öğrenci ve öğretmenlerini taşıyan Osman Güngör yönetimindeki 01 S 2070 plakalı servis, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Refüjdeki palmiye ağaçlarına çarptıktan sonra devrilen servisin sürücüsü Güngör ile 14 öğrenci ve 4 öğretmen yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar devrilen araçtan çıkardıkları yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralılar daha sonra 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrasında yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Güncel Kaynak: AA / Mutlu Güney Osman Güngör Çukurova Adana Güncel Haberler

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