Silahlı saldırıda motosiklet sürücüsü öldü Güncel Haberler Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde 01 DDK 42 plakalı motosikletiyle seyir halindeki İsmet Köse'ye tabancayla ateş açıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Köse, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Olay yeri incelemesinde bir tabanca ele geçiren polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Fikret Kavğalı Devlet Denetleme Kurumu Adana Güncel Haberler

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