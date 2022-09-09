Adana haber | Adana'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı Güncel Haberler Adana bölgesinden gelen habere göre Adana'nın Karataş ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı. Adana'nın Karataş ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı. Valiliğin açıklamasına göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçe Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye yönlendirilen ekipler, 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Zanlıların kullandığı metal arama dedektörüyle kazma ve küreğe el koyan ekipler, 12 eski madeni para ve bir çift küpeyi de Adana Müzesi'ne teslim etti. Güncel Kaynak: AA / İsmihan Özgüven Karataş Adana Güncel Haberler

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