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Adana haber | Adana'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

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Adana haber | Adana'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Adana bölgesinden gelen habere göre Adana'nın Karataş ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Adana'nın Karataş ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçe Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

Zanlıların kullandığı metal arama dedektörüyle kazma ve küreğe el koyan ekipler, 12 eski madeni para ve bir çift küpeyi de Adana Müzesi'ne teslim etti.

Kaynak: AA / İsmihan Özgüven - Güncel

Karataş Adana Güncel Haberler

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