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Adana haber | Adana'da iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

Adana haber | Adana'da iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

Adana haberi: Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Gültepe Mahallesi'nde asker kınasında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralanan Hamza T. ile Vedat Ç. yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.

AA / Mutlu Güney - Güncel

Sarıçam Adana Güncel Haberler

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