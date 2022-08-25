Engelli sporcunun bisikletini çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı Güncel Haberler Adana'da 32 yaşındaki engelli sporcunun bisikletini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi. Adana'da 32 yaşındaki engelli sporcunun bisikletini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi. Merkez Seyhan ilçesinde, engelli sporcu Ahmet Dönmez'in bisikletinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kameralarının kaydını incelemeye aldı. Hırsızlığı Ö.Ö'nün (29) gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı. Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Engelli sporcu Ahmet Dönmez'in bisikletinin 21 Ağustos'ta çalınması üzerine, polis ekipleri yaptığı çalışmayla bisikleti bulmuş ve dün sahibine teslim etmişti. 4 Eylül'de İzmir'de yapılacak Granfondo Bisiklet Yarışı'na hazırlanan Ahmet Dönmez'e bir hayırsever de yeni bisiklet hediye etmişti. Güncel Kaynak: AA / Ozan Efeoğlu Ahmet Dönmez Adana Güncel Haberler

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