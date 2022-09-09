Adana gündem haberleri... Adana'da yolcu otobüsünde yastığın içine uyuşturucu saklayan zanlı yakalandı Güncel Haberler Adana gündem haberi... Adana'da seyahat ettiği yolcu otobüsünde yanına aldığı yastığın içine uyuşturucu sakladığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Adana'da seyahat ettiği yolcu otobüsünde yanına aldığı yastığın içine uyuşturucu sakladığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Valiliğin açıklamasına göre, Gaziantep- Adana kara yolunda denetim gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolcu otobüsünü Ceyhan ilçesinde durdurdu. Ekipler, araçta yolcu olarak bulunan R.B'nin yanındaki yastığı incelemeye aldı. Yastığın içinde 1,5 kilogram esrar bulundu. Şüpheli R.B. gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / İsmihan Özgüven Adana Güncel Haberler

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