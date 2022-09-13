Trafik sinyalizasyon direğinden malzeme çalan kişi yakalandı Güncel Haberler Adana'da trafik sinyalizasyon ışıklarından alüminyum kapak çalan şüpheli suçüstü yakalandı. Adana'da trafik sinyalizasyon ışıklarından alüminyum kapak çalan şüpheli suçüstü yakalandı. Çukurova ilçesi Kasım Ener Bulvarı'nda devriye görevi yapan polis ekipleri, bir trafik sinyalizasyon direğinin alt kısmındaki kapağı söktüğünü gördüğü zanlıyı gözaltına aldı. Bölgede yapılan incelemede 3 ayrı sinyalizasyon direğinden yaklaşık 50 kilogram ağırlığında 6 alüminyum kapağın söküldüğü tespit edildi. Şüpheli M.C, polis merkezine götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Mutlu Güney Çukurova Adana Güncel Haberler

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