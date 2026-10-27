Adana Feke'de sürücüsü hakimiyetini kaybeden cip uçuruma yuvarlandı, 2 kişi yaralandı

Adana Feke'de sürücüsü hakimiyetini kaybeden cip uçuruma yuvarlandı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Feke ilçesine bağlı Gürümze Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adana'nın Feke ilçesinde cipin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
Gürümze Mahallesi'nde Mehmet A'nın kullandığı 27 ASC 508 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Mehmet A. ile araçta bulunan Hayrullah Ö, ambulansla Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA