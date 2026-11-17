Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Adana'nın Feke ilçesinde evine girdiği kadını tabancayla öldürüp 2 altın bilezik ve cep telefonu çaldığı iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet ve 52 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Karacoğlan Mahallesi'nde evinde başından tabancayla vurulan 53 yaşındaki Müyesser Kızıloluk'un 20 Haziran 2025'te hastanede ölmesine ilişkin Kozan Adliyesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık M.K.E. (37) ile müştekiler ve avukatlar katıldı.

Sanığın savunmasını, müştekiler ve avukatların da beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, kararını açıkladı.

Heyet, "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "gasp, konut dokunulmazlığının ihlali ve ruhsatsız silah bulundurma" gibi diğer suçlardan ise toplam 52 yıl hapis cezasına çarptırdığı M.K.E'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Feke ilçesinde polis ekipleri, Karacoğlan Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Müyesser Kızıloluk'un 22 Aralık 2024'te silahla vurulduğunu, 2 altın bilezik ve cep telefonunun çalındığını belirlemişti.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarından kimliği belirlenen şüpheli M.K.E, Gaziantep'te altın bileziklerden birini bozdurmak için gittiği kuyumcuda yakalanmıştı.

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden ve olayda kullandığı silahı sakladığı yeri gösteren M.K.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kızıloluk, tedavi gördüğü hastanede 20 Haziran 2025'te yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA