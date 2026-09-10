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Adana'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Adana'daki orman yangınına müdahale sürüyor
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- Yangında zarar gören alanlar dronla görüntülendi

Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçrayan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Enizçakırı Mahallesi'nde 8 Eylül'de çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle iki ilçeye de yayılan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Ekiplerin çalışmasıyla enerjisi düşürülen ve bazı noktalarda kontrol altına alınan yangında zarar gören alanlar dronla görüntülendi.

Görüntülerde, alanda küle dönen birçok ağaç yer aldı.

Üç ilçe yangından etkilendi

Enizçakırı Mahallesi'nde 8 Eylül'de henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, Aladağ ile İmamoğlu ilçelerindeki bazı mahallelerde yayılmıştı. Yaklaşık 15 mahallenin etkilendiği, bazı ev ve ahırların zarar gördüğü yangın nedeniyle 285 hanede 835 vatandaş tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Kaynak: AA
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