Haberler

Adana'da okullar ramazan için süslendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'daki ilkokul, ortaokul ve liseler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Maarifin Kalbinde Ramazan' projesi kapsamında ramazan süslemeleriyle donatıldı. Okul müdürü İrfan Uysal, etkinliklerle öğrencilerin milli ve manevi değerlerle buluşmayı amaçladıklarını belirtti.

Adana'da ilkokul, ortaokul ve liseler ramazan dolayısıyla süslendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca "Maarifin Kalbinde Ramazan" başlığıyla tüm illere gönderilen yazı kapsamında kentteki okullar öğretmen ve öğrenciler tarafından süslendi.

Tepebağ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde de ışıklandırmalar ve ramazana özgü motif ve figürlerle süslemeler okul koridorlarına yerleştirildi.

Okul müdürü İrfan Uysal, AA muhabirine, öğrenci ve öğretmenlerle beraber okullarının koridorunu süslediklerini söyledi.

Okullarında ramazan dolayısıyla yaptıkları çalışmaları anlatan Uysal, "Öğrencilerimizi bir anlamda ramazanın iklimiyle önceden buluşturmayı, onlara saygıyı, sevgiyi ve paylaşmanın ne anlama geldiğini kazandırmayı amaçladık. Eğitim sadece akademik derslerden oluşmuyor. Milli, manevi, kültürel ve ahlaki değerlerimizi de öğrencilerimize kazandırmayı amaçladık." diye konuştu.

Okullarda, ramazan ayı boyunca öğrencilerin paylaşma bilincini geliştirmeye, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeye, birlik ruhu, adalet, merhamet, vatanseverlik gibi milli ve manevi değerleri geliştirmeye yönelik eğitsel ve sosyal etkinlikler gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA " / " + Eren Bozkurt -
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu

Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Kredi kartıyla ödeme yaparken bu mesajı görürseniz aman dikkat

Kredi kartıyla ödeme yaparken bu mesajı görürseniz aman dikkat
Raporda dikkat çeken maddeler! AİHM kararları, kayyum, terör suçları...

Raporun en dikkat çeken maddeleri! Kayyum, terör suçları...
Mourinho'dan Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum

Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum
Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu

Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı

Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
Annesi ve kardeşine davranışları infial yaratmıştı! Emniyet ipini çekti

Canlı yayındaki davranışları infial yaratmıştı! Emniyet ipini çekti