Adana'daki Arazi Anlaşmazlığı Kavgasında Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Adana'nın Karataş ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi. Ağır yaralı Zeynel Kılınç (60), tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı 4 kişinin hastanelerdeki tedavisi devam ediyor.