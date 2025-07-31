Adana'daki Arazi Anlaşmazlığı Kavgasında Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

Adana'daki Arazi Anlaşmazlığı Kavgasında Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi
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Adana'nın Karataş ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye çıktı. Yaralıların tedavisi hastanelerde sürüyor.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Adana'nın Karataş ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi. Ağır yaralı Zeynel Kılınç (60), tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı 4 kişinin hastanelerdeki tedavisi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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