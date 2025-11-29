Haberler

Adana'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Adana'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde kamyon, traktör ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada biri ağır 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde kamyon, traktör ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kozan– Adana kara yolu Tırmıl mevkisinda meydana geldi. Kozan istikametinden Adana yönüne giden İbrahim G. yönetimindeki 01 ACK 743 plakalı traktör, aynı yönde ilerleyen Şükrü B. idaresindeki 01 CD 96 plakalı otomobile arkadan çarptı. Savrulan otomobil, arkadan gelen İsa Y. yönetimindeki 01 AJU 130 plakalı kamyon ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü Şükrü B. ile yanında bulunan Ayten B., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü Şükrü B., Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, Ayten B.'nin tedavisi Kozan Devlet Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Game of Thrones gerçek oldu, Avrupa ülkesi 'Gece Nöbetçileri' kurdu

Game of Thrones gerçek oldu, Avrupa ülkesi "Gece Nöbetçileri" kurdu
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Game of Thrones gerçek oldu, Avrupa ülkesi 'Gece Nöbetçileri' kurdu

Game of Thrones gerçek oldu, Avrupa ülkesi "Gece Nöbetçileri" kurdu
Trabzon'da İYİ Partili isme tepki: Şehitler üzerinden siyaset yapmaya utanmıyor musun?

Sürece karşı olan partinin mensubuna Trabzon'da şok tepki
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Kim Kardashian'ın beyin taramasından 'düşük aktivite' çıktı

Beyin taramasına giren Kim Kardashian, sonucu görünce şaşkına döndü
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! İşçinin eli güçleniyor
İş insanına evinin önünde silahlı saldırı

İş insanına evinin önünde silahlı saldırı
Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber

Beşiktaşlıları kahreden sakatlık
3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor: Taşındığımız her yere götürüyoruz

Fıkra gibi! 3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.