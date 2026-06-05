Adana'da Yük Asansörüyle Tehlikeli Yolculuk

ADANA'nın Kozan ilçesinde bir kişi, apartmanın dış cephesinde eşya taşınan yük asansörüyle 10'uncu kata çıktı.

Karacaoğlan Mahallesi'nde, nakliye firması tarafından 11 katlı apartmanın dış cephesine yük asansörü kurulup eşya taşındı. Bu sırada firma çalışanı veya daire sakini olduğu değerlendirilen bir kişi de asansöre binerek, tehlikeye aldırmadan, eşyalarla birlikte 10'uncu kata çıktı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tehlikeli ve yasak olmasına rağmen yük asansörüne binen kişinin güvenlik önlemi almadığı da görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı