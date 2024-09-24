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Adana'da Yolcu Otobüsü Tıra Çarptı: 3 Yaralı

Adana'da Yolcu Otobüsü Tıra Çarptı: 3 Yaralı
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Adana'nın Pozantı ilçesinde, yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 33 SK 606 plakalı yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Damlama mevkisinde, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 15 RA 882 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otobüsteki 3 yolcu ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel

Pozantı 3-sayfa Ulaşım Sağlık Güncel adana

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