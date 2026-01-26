Adana'da devrilen otobüsteki 8 kişi yaralandı
Adana'nın Sarıçam ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, ulaşım kontrollü olarak sağlandı.
Ö.S. (46) idaresindeki 42 HC 737 plakalı yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyere çarparak devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyoldaki ulaşım ekiplerce kontrollü olarak sağlandı.