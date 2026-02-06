Haberler

Adana'da minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da bir yolcu minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı minibüsün araç kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

ADANA'da yolcu minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı, minibüsün araç kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Vefa Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı, minibüsün araç kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan yaralılar, taburcu edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Eser PAZARBAŞI-Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe

Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı

Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
'Tuvalet çukuru kazıyoruz' dediler ama amaçları bambaşka çıktı

"Tuvalet çukuru kazıyoruz" dediler ama amaçları bambaşka çıktı
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun

Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı

Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
26 ilde memurlara 'Hangi partiye oy verirsiniz?' diye soruldu, sonuç hayli enteresan

26 ilde memurlara "Hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu, sonuç hayli enteresan
Eski kocasının sözleri Müge Anlı'yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık

Eski kocasının sözleri Müge Anlı'yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün