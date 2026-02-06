Haberler

Adana'da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştığı kaza, kamerada

Adana'da meydana gelen kazada yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Olayda 2 kişi yaralandı.

ADANA'da yolcu minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı, minibüsün araç kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Vefa Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı, minibüsün araç kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan yaralılar, taburcu edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
