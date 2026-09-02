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Ceyhan'da Minibüs Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

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ADANA'nın Ceyhan ilçesinde otomobille çarpışan minibüsün şoförü Osman Ulaş hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde otomobille çarpışan minibüsün şoförü Osman Ulaş hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Özdemir Sabancı Bulvarı'nda meydana geldi. Alican Yetim yönetimindeki 01 AES 900 plakalı otomobil, aynı yöne giden ve Büyükmangıt Mahallesi kavşağına dönmek isteyen Osman Ulaş'ın kullandığı 01 U 0650 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde devrilen minibüsün şoförü Osman Ulaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yolculardan Ömer Geçkin ve Hakan Ülgen ile otomobil sürücüsü Alican Yetim yaralandı. Yaralılar, ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber - Kamera: Ceyhun ÖZER/CEYHAN(Adana),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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