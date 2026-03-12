Adana'da Yeşilay gönüllüleri iftarda buluştu
Adana'da Yeşilay gönüllüleri, iftar programında bir araya gelerek imece usulü hazırlanan yemeklerle ramazanı kutladı. Yeşilay Adana Şubesi Başkanı Yunus Emre Yıldırım, programda birlikteliğin önemini vurguladı.
Yeşilay Adana Şubesi'nde düzenlenen imece usulü iftarda, gönüllülerin ve ailelerin hazırladığı yemekler yer aldı.
Yeşilay Adana Şubesi Başkanı Yunus Emre Yıldırım, ramazan ayının manevi atmosferinde birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Kentte farkındalık oluşturmak adına faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Yıldırım, iftar programına katılanlara teşekkür etti.
Kaynak: AA / Koray Kılıç