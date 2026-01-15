Haberler

Tavanda film gösterimi yapıp yatalak hastanın hayalini gerçekleştirdiler

Güncelleme:
Adana'da, evde sağlık hizmeti alan yatalak hastanın film izleme isteği üzerine, sağlık ekibi hastanın tavana projeksiyon sistemiyle film yansıttı. İl Sağlık Müdürü, anlamlı hizmet için ekibe takdir belgesi sundu.

ADANA'da evde sağlık hizmeti alan yatalak hastanın, "Hayatı odamın tavanını izleyerek geçirmek çok zor, en büyük hayalim film izleyebilmek" sözleri üzerine, ekipler, kurdukları projeksiyon sistemiyle tavanda film gösterimi yaptı. Tavanda film yansıtan ekipler, hastanın hayalini gerçekleştirdi.

Seyhan Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından hizmet verilen bir hastanın, "Hayatı odamın tavanını izleyerek geçirmek çok zor, en büyük hayalim film izleyebilmek" sözleri üzerine ekipler, herhangi bir talimat ya da zorunluluk olmaksızın tamamen insani refleksle çalışma yaptı. Evde sağlık ekibinin kendi imkanlarıyla temin ettiği projeksiyon cihazı ile hastanın rahatsızlığı nedeniyle bakabildiği tek alan olan odasının tavanı sinema perdesine dönüştürüldü.

İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Halil Nacar, tören düzenleyip, hastanın hayalini gerçekleştiren ekibe, 'takdir belgesi' verdi. Anlamlı ve örnek davranışın, sağlık hizmetlerinin yalnızca tedaviyle sınırlı olmadığını gösterdiğini ifade eden Nacar, durumun, insanın ruhuna, umuduna ve hayata tutunma gücüne de dokunması gerektiğini güçlü şekilde ortaya koyduğunu belirtti. Halil Nacar, açıklamasında, "Kalpleri insan sevgisi ile dolu binlerce çalışma arkadaşımız ve büyük kısmı yazılı olmayan görevlerimiz var. Sağlık hizmeti, sadece tıbbi müdahalelerden ibaret değildir, bazen bir tebessüm, bazen bir hayalin gerçeğe dönüşmesi de bu hizmetin en kıymetli parçasıdır. Evde Sağlık Hizmetleri ekibimizin sergilediği bu duyarlılık, gönülden hizmet anlayışının en güzel örneklerinden biridir" dedi.

Tören sonunda Nacar, hastane yönetimine ve evde sağlık hizmetleri ekibine de teşekkür etti.

