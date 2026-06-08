Haberler

Adana'da yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, 70 ve 72 yaşındaki karı koca, evlerinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Komşularının haber alamaması üzerine yapılan kontrolde çiftin öldüğü belirlendi.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde yaşlı karı koca evlerinde yaşamını yitirmiş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Dervişiye Mahallesi'nde ikamet eden Gülsüm (70) ve Hasan Girtten'den (72) haber alamayan komşuları çifte bakmaya gitti.

Eve girdiklerinde karı kocayı hareketsiz halde bulan mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde öldükleri belirlenen çiftin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
Trump'ın çağrısı sonrası İran ve İsrail'den yeni karar

Trump'ın çağrısı sonrası İran ve İsrail'den yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 futbolcuya 'Güle güle' dedi

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi
Yaz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündemde! Fener'de bir futbolcuyu zor günler bekliyor

Sözleri yeniden gündemde! Fener'de bir futbolcuyu zor günler bekliyor
Vincenzo Italiano'dan 3 isme kesik! Kampa dahi götürmüyor

Gelir gelmez 3 isme ''Güle güle'' dedi

CHP'li Öztrak'tan Özgür Özel'e sert sözler

CHP'nin ağır topundan Özgür Özel'e sert sözler

Evlilik teklifi büyük bir hüsranla noktalandı

Evlilik teklifi büyük bir hüsranla noktalandı
Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu: Kusura bakmayın ama...

Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu
Yusufeli Barajı'nda kapaklar açıldı, gökkuşağı görüntüsü hayran bıraktı

Türkiye'nin en büyüğünde kapaklar açıldı, görüntüler mest etti