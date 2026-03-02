Haberler

Adana'da 13 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan hamile kadın kurtarıldı

Adana'da 13 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan hamile kadın kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Sarıçam ilçesindeki 13 katlı apartmanda çıkan yangında, 10. katında mahsur kalan hamile bir kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde 13 katlı apartmanın 10'uncu katında çıkan yangında binada mahsur kalan hamile kadın ekiplerce kurtarıldı.

Gültepe Mahallesi'nde 13 katlı apartmanın 10'uncu katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Yangın sırasında evde bir kişinin bulunduğunu öğrenen yakınları ve mahalle sakinleri, apartmana girmeye çalıştı. Polis ekipleri havaya ateş açarak bina girişine izin vermezken, itfaiye ekiplerince kurtarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Binanın 13'üncü katında mahsur kalan hamile bir kadın da ekiplerin yardımıyla tahliye edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ve dairede soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

ABD için de işler iyiye gitmiyor: İşte 3 günde öldürülen asker sayısı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi

Günlerdir gözaltında olan Tanju Özcan'la ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güney Kıbrıs'ın ikinci büyük havalimanı tahliye ediliyor

AB ülkesinde kaos! İran saldırısından sonra tahliye edildi
Takımın yarısı yok! Galatasaray'ın Alanyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu

Takımın yarısı Alanya'ya karşı yok! İşte açıklanan kadro
Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail'in bu savaşı kazanması çok zor

Emekli CIA görevlisinden olay sözler: Bu savaşı kazanmamız imkansız
Böylesi 40 yılda bir görülür! Göztepe'de korkutan istatistik

Süper Lig'de herkesin imrendiği takım şubat ayında 1 gol bile atamadı
Güney Kıbrıs'ın ikinci büyük havalimanı tahliye ediliyor

AB ülkesinde kaos! İran saldırısından sonra tahliye edildi
Eşini ve iki kızını öldüren polis hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

Eşini ve iki kızını öldüren polisten akılalmaz savunma
Hürmüz Boğazı'nda alarm, tanker trafiği durdu, 700'ü aşkın gemi beklemede

Dünyanın enerji damarı kesildi! Petrol fiyatları patlamaya hazır