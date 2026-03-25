Adana'da Yağışların Ardından Yol Çöktü
Adana'nın Sarıçam ilçesinde iki hafta süren etkili yağışlar sonucunda Menekşe Mahallesi'nde yol çöktü. Olay sonrası güvenlik önlemleri alındı ve yol onarımı için çalışmalar başlatıldı.
Kentte son iki haftadır etkili olan yağışlar, hayatı olumsuz etkiledi. İlçedeki Menekşe Mahallesi yolunda sabah saatlerinde çökme meydana geldi. İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, yolun çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ekipler, yolun onarımı için çalışma başlattı.
Haber: Yusuf YILDIZ-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı