Adana'da Yağışların Ardından Yol Çöktü

ADANA'nın Sarıçam ilçesinde iki hafta boyunca etkili olan yağışların ardından yol çöktü.

Kentte son iki haftadır etkili olan yağışlar, hayatı olumsuz etkiledi. İlçedeki Menekşe Mahallesi yolunda sabah saatlerinde çökme meydana geldi. İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, yolun çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ekipler, yolun onarımı için çalışma başlattı.

Haber: Yusuf YILDIZ-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı