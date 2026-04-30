Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 18 yıl hapis cezası verildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde müstakil evinin bodrumuna sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan tutuklu sanık, 18 yıl hapis ve 450 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde müstakil evinin bodrumuna sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan tutuklu sanık, 18 yıl hapis ve 450 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık A.D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 8 Aralık 2025'te Gülbahçesi Mahallesi'nde gece vakti müstakil evinin bodrumunda odunlar arasına sakladığı plastik kutu içindeki 12 gram sentetik uyuşturucu ve 700 uyuşturucu hapı satarken yakalanan sanığın, benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Sanığın, üst aramasında uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen bir miktar para, ikametin mutfağında hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini kaydeden savcı, A.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar cezalandırılmasını istedi.

Savunmasında hakkındaki suçlamaları reddeden sanık, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl hapis ve 450 bin lira para cezasına çarptırdığı A.D'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi

Türkiye'nin konuştuğu davada 9 ismin tahliyesi istendi
Galatasaray şampiyonluğa giderken Dursun Özbek iki isme 'Güle güle' dedi

Takım şampiyonluğa koşarken iki ismin kalemini kırdı

Survivor'da büyük skandal! Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu

Büyük skandal! Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu
Aziz Yıldırım'dan beklenen açıklama geldi

Aziz Yıldırım'dan gece yarısı bombası

Farioli'nin Porto'sunu tutabilene aşk olsun

Önüne geleni ezip geçiyor! Bu adamı kim durduracak?

Galatasaray şampiyonluğa giderken Dursun Özbek iki isme 'Güle güle' dedi

Takım şampiyonluğa koşarken iki ismin kalemini kırdı

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı: Dünya tarihin en büyük enerji kriziyle karşı karşıya

Endişe yaratan mesaj: Dünya tarihin en büyük kriziyle karşı karşıya
Galatasaray'ın eski yıldızı 6 dakikada 3 penaltı kaçırdı

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?