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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, 17 kilo esrar ele geçirildi

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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, 17 kilo esrar ele geçirildi Haber Videosunu İzle
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, 17 kilo esrar ele geçirildi
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İçişleri Bakanlığı, Adana'da uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik jandarma operasyonunda 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonda imalathanede iklimlendirme sistemiyle kenevir ekimi tespit edildi; 17 kilogram esrar ve 4 salon tipi klima ele geçirildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Adana'da "uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine" yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adana'da 'uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine' yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonda bir imalathanede iklimlendirme sistemi ile kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi. 3 şüpheli zehir taciri yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin uyuşturucu madde üretimi yaptıkları, uyuşturucu madde imal ve ticaretini yürüttükleri tespit edildi.

Operasyon sonucunda 1 imalathane, 17 kilogram esrar, 4 salon tipi klima, iklimlendirme sistemi muhteviyatı ve muhtelif miktarda malzeme ele geçirildi."

Kaynak: ANKA
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