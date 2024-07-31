Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda 24 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 kilo 850 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 kilo 850 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirlediği iki şüpheliye ait adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda 24 kilo 850 gram esrar ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.