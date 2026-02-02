Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı
Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. Operasyonda toplamda 446 gram sentetik uyuşturucu, 270 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 111 uyuşturucu hap, 70 sentetik ecza, pompalı tüfek ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki 6 mahallede belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde 446 gram sentetik uyuşturucu, 270 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 111 uyuşturucu hap, 70 sentetik ecza, pompalı tüfek ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Ekipler 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.