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Adana'da uyuşturucu operasyonuna 58 tutuklama

Adana'da uyuşturucu operasyonuna 58 tutuklama
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Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 70 şüpheliden 58'i tutuklandı, 12'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 70 şüpheliden 58'i tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şafak vakti, Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda bazı evlerin kapıları koçbaşı kullanılarak kırıldı. Haklarında yakalama kararı bulan 70 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerin 58'i tutuklandı, 12'si ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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