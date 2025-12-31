Haberler

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kadın Tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen S.A. ve D.T. adlı kadınlar ile otomobilinde kokain bulanan M.A. tutuklandı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

ADANA'da evlerinde 133 gram bonzai ham maddesi, 94 gram bonzai ve 8 uyuşturucu hap ile yakalanan S.A. (32) ve D.T. (43) adlı kadınlar gözaltına alındı. Sorgularında, "Satışını yapmıyoruz, kullanıyoruz" diyen şüpheliler, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde satış yaptığı belirlenen S.A. ve D.T. isimli kadınların evine operasyon düzenledi. Adreste 133 gram bonzai ham maddesi, 94 gram bonzai, 8 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi ile 1'i otomatik 4 ruhsatsız tabanca ve 53 mermi ele geçirildi.

Ekipler ayrıca sokakta şüphelenip, durdurduğu M.A.'nın (27) otomobilinde de 9,18 gram kokain buldu. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden S.A. ve D.T., sorgularında, "Uyuşturucu maddenin satışını yapmıyoruz, kullanıyoruz. Silahlar bize ait değil, kimin koyduğunu bilmiyoruz" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., D.T. ve M.A., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

