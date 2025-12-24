Adana'da 28 kilo metamfetamin ele geçirildi

ADANA'da takip sonucu durdurulan otomobildeki 2 damacananın içinde 28 kilo 650 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi sonrası harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldıkları otomobili bir süre sonra önünü keserek durdurdu. Yabancı uyruklu sürücü K.C. (52) ile yanındaki H.Z.'nin (48) indirildiği otomobilde, narkotik köpeği ile arama yapıldı. Bagajdaki 2 damacananın içinde 28 kilo 650 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan K.C. ile H.Z., sorgularında, " Adana'ya gezmek için gidiyorduk. Bagajdaki uyuşturucudan haberimiz yok" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.