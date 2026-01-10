Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Haberler

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 125,7 gram sentetik uyuşturucu, ecza, av tüfeği ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen A.G. ve E.K'nin ikametlerinde arama yaptı.

Operasyonda 125,7 gram sentetik uyuşturucu, 32 sentetik ecza, av tüfeği, tabanca ve 21 fişek ele geçiren ekipler şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

