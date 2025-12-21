Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 zanlı tutuklandı
Adana'da gerçekleştirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 18'i tutuklandı. Operasyon, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve özel harekat ekiplerinin katılımıyla yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik kent merkezindeki bazı adreslere şafak vakti operasyon düzenledi.
Özel harekat ekiplerinin de katıldığı çalışmada 24 zanlı yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla 6'sı serbest bırakıldı.
Operasyon, polis kamerasınca görüntülendi.