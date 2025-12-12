Ev ile iş yerinden 14 bin uyuşturucu hap çıktı, 'Kullanmak için satın aldım' dedi

ADANA'da narkotik polisi, B.Ö.'nün (45) ev ve iş yerinde 14 bin 182 uyuşturucu hap ile 10 gram esrar ele geçirdi. Tutuklanan B.Ö., sorgusunda, "Uyuşturucu satışı yapmıyorum. Evde bulunanları kullanmak için satın aldım" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada B.Ö.'nün kimliğini tespit etti. Ekipler, şüphelinin Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki iş yeri ile Sarıçam ilçesi Buruk Mahallesi'ndeki evine eş zamanlı baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda; reçeteye tabi 14 bin 182 uyuşturucu hap, 10 gram esrar ile ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirdi. Gözaltına alınan B.Ö., emniyetteki sorgusunda, "Uyuşturucu satışı yapmıyorum. Evde bulunanları kullanmak için satın aldım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.