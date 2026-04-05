Adana -Uyuşturucu hap üretilen depoya operasyon: 9 gözaltı

Adana Narkotik Polisi, uyuşturucu hap üretimi yapılan bir depoya düzenlediği operasyonda 703 bin uyuşturucu hap ve üretiminde kullanılan malzemeleri ele geçirerek 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesindeki bir depoda uyuşturucu hap üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Özel harekat polisinin de desteğiyle şüphelilerin iş yeri, depo ve araçlarına operasyon düzenlendi. Ekiplerin aramalarında, depoda kaçak olarak üretildiği belirlenen 703 bin 43 uyuşturucu hap, 2 bin 259 kilo uyuşturucu hap üretiminde kullanılan etken madde, 3 milyon 999 bin boş kapsül, 40 rulo şeffaf plastik ve folyo ile üretim makinesi ele geçirildi. Depodaki etken maddeden yaklaşık 5 milyon 793 bin uyuşturucu hap üretilebileceği bildirildi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyete götürüldü.

Haber: Anıl ATAR – Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi

Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi
Haberler.com
500

Olaylı maça Elif Karaarslan da dahil oldu! Yorumları bomba

Olaylı maça o da dahil oldu! Yorumları bomba
Melissa Vargas'tan Zehra Güneş'e şarkılı gönderme

İpler tamamen koptu! Yapılan gönderme bomba
Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş

Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş
Maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem penaltıyı atarken neler olmuş neler

Maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem penaltıyı atarken neler olmuş neler
Olaylı maça Elif Karaarslan da dahil oldu! Yorumları bomba

Olaylı maça o da dahil oldu! Yorumları bomba
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli fazla

245 bin kişiye ağır darbe! Emeklilikleri gitti, maaş geri alınacak