Adana'da tırla önünü kestikleri sürücünün otomobiline saldıran baba ve oğlu tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde tır sürücüsü ile oğlunun, önlerini kestikleri otomobile saldırdığı olayda baba ve oğlu tutuklandı. Olayın ardından çeşitli suçlamalarla adliyeye sevk edilen ikili, mahkeme tarafından tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tırla önünü kestikleri sürücünün otomobiline saldıran baba ve oğlu tutuklandı.

Yeşilevler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde 23 Mart'ta F.Ö'nün kullandığı otomobile saldıran tır sürücüsü M.N.Z. ile oğlu M.Z'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen baba ve oğlu "trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "tehdit", "mala zarar verme" ve "ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

M.N.Z. ve oğlu M.Z. savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yeşilevler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde 23 Mart'ta tır sürücüsü M.N.Z. ile oğlu M.Z. önünü kestikleri F.Ö'nün otomobiline saldırdıkları gerekçesiyle Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Trafik ekiplerince şüphelilere 363 bin lira ceza uygulanmış, tır sürücüsü M.N.Z'nin ehliyetine 2 ay el konulmuş ve aracı 2 ay trafikten men edilmişti. Saldırı anı ise F.Ö'nün otomobilinin araç içi kamerası tarafından görüntülenmişti.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
İran'dan ABD ile ateşkes görüşmeleri için ağır şartlar: Üslerin tamamı kapatılacak

Savaşın bitmesi hayal mi oldu? Sunulan şart masa devirecek cinsten
ABD savaştayken gençlerin siyasi sorulara verdikleri yanıtlar pes dedirtti

ABD Orta Doğu'yu kana bularken gençlerin gündemi çok farklı
Taliban'dan Pakistan'daki askeri karakola intihar saldırısı

Hızlı adımlarla karakolun önüne kadar gidip kendini patlattı
Avrupa ülkesinde taciz skandalı! Sahildeki kadınlar panik içinde kaçtı

Sahilde infial yaratan olay! Kadınlar panik içinde kaçtı
2 ilde FETÖ operasyonu! 9 şüpheli için gözaltı kararı verildi

Telefonlarından aynı uygulama çıktı! Hepsi tek tek gözaltına alınıyor
ABD savaştayken gençlerin siyasi sorulara verdikleri yanıtlar pes dedirtti

ABD Orta Doğu'yu kana bularken gençlerin gündemi çok farklı
Fenerbahçe'den dünyayı sallayacak transfer hamlesi

Fenerbahçe'den dünyayı sallayacak hamle
700 lira alacağı için IBAN veren engelli vatandaşın hayatı karardı

700 lira alacağı için IBAN veren engelli vatandaşın hayatı karardı