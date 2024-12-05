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Adana'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolünü kaybeden hafif ticari araç duvara çarptı. Sürücü Gökhan Pıçakçıefe olay yerinde hayatını kaybederken, cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde yoldan çıkıp duvara çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

D-400 Karayolu Kürkçüler Mahallesi yakınında Gökhan Pıçakçıefe (38) idaresindeki 01 BZR 23 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Yoldan çıkıp bir akaryakıt istasyonunun duvarına çarpan aracın içinde sürücü sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Pıçakçıefe'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
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