Adana'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Adana'da bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, birinin durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Adana'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yüreğir ilçesi Mithat Özsan Bulvarı'nda plakaları henüz öğrenilemeyen M.S.Ö. (38) idaresindeki kamyonet ile M.M.T'nin (20) kullandığı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobildeki M.E.C. (21) yaralandı.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.S.Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazanın ardından her iki araç çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız
