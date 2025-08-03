Adana'da Trafik Denetimi: Alkol Testi ve GBT Kontrolü Yapıldı

Adana'da Trafik Denetimi: Alkol Testi ve GBT Kontrolü Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da polis ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı'nda trafik denetimi gerçekleştirerek sürücülere alkol testi uyguladı ve GBT kontrolü yaptı. Eksiklikleri bulunan sürücüler hakkında para cezası kesildi.

Adana'da polis ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı'nda kontrol noktası oluşturarak uygulama yaptı.

Uygulama kapsamında bazı araçlar durdurularak arama yapıldı ve sürücülere alkol testi uygulandı.

Ekipler, sürücülerin yanı sıra yayaların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü gerçekleştirdi.

Çalışmada, eksiklikleri bulunan bazı araç sürücülerine para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
8.8'lik depremin ardından oluşan tsunami böyle görüntülendi

8.8'lik deprem sonrası olay görüntü! Günler sonra ilk kez ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK'ya silah bırakmayın baskısı! Öcalan, 3 ülkenin adını verdi

PKK'ya silah bırakmayın baskısı! Öcalan, 3 ülkenin adını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.