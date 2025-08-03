Adana'da Trafik Denetimi: Alkol Testi ve GBT Kontrolü Yapıldı
Adana'da polis ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı'nda trafik denetimi gerçekleştirerek sürücülere alkol testi uyguladı ve GBT kontrolü yaptı. Eksiklikleri bulunan sürücüler hakkında para cezası kesildi.
Adana'da polis ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı'nda kontrol noktası oluşturarak uygulama yaptı.
Uygulama kapsamında bazı araçlar durdurularak arama yapıldı ve sürücülere alkol testi uygulandı.
Ekipler, sürücülerin yanı sıra yayaların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü gerçekleştirdi.
Çalışmada, eksiklikleri bulunan bazı araç sürücülerine para cezası kesildi.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel