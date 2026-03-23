Adana'da TIR şoförü ve yanındaki kişi otomobile bıçakla saldırdı
Adana'da TIR sürücüsü ve yanındaki kişi, trafikte yaşadıkları tartışma sonucunda bir otomobile bıçakla saldırdı. Olayın anı yol kamerasına yansıdı ve polis soruşturma başlattı.
Olay, akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. TIR sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen TIR şoförü ile yanındaki kişi, ellerinde bıçakla otomobile doğru koştu. Şüpheliler, otomobilin üzerine çıkarak araca zarar verdi. O anlar, otomobilin yol kamerası tarafından kaydedildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.