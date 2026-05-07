Haberler

Adana'da sokakta park halindeki TIR'lardan akü hırsızlığı

Adana'da sokakta park halindeki TIR'lardan akü hırsızlığı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da sokakta park halindeki TIR'ların akülerini çalan Orhan K. ve Sefa Y. güvenlik kamerası sayesinde yakalandı ve tutuklandı. Çalınan aküler sahiplerine teslim edildi.

ADANA'da, sokakta park halindeki 3 TIR'dan 6 aküyü çalan Orhan K. (26) ile Sefa Y. (28), başka bir aracın güvenlik kamerasından tespit edilip, yakalandı. Şüpheliler tutuklandı, aküler sahiplerine teslim edildi.

Olay, 16 Nisan'da saat 04.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Otomobille mahallede dolaşan Orhan K. ile Sefa Y., sokakta park halindeki TIR'ın yanında durdu. Ahmet K.'nin TIR'ında takılı olan 2 aküyü söken şüpheliler, otomobillerinin bagajına koyduktan sonra bölgeden ayrıldı. Şüpheliler, daha sonra yakın bir sokakta arka arkaya park halinde olan 2 TIR'ın 4 aküsünü daha çaldıktan sonra otomobilleriyle uzaklaştı. O anlar, sokaktaki başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Aküleri çalınan araçların sahiplerinin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin otomobilinin plakasını güvenlik kameralarından tespit etti. Şüphelilerin Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ne gittiğini saptayan ekipler, adreslerine yapılan baskında Orhan K. ile Sefa Y.'yi gözaltına aldı. Ekiplerin aramasında çalınan aküler de ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Aküler, sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest

ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest
İspanya’dan dikkat çeken KAAN hamlesi! Türkiye ile görüşmeler başladı

Avrupa ülkesinden ABD'ye tarihi ayar! Gözbebeğimize talip oldular
Kanun teklifi TBMM'den geçti! 15 maddelik pakette 3 müjde var

Yeni kanun teklifi Meclis'ten geçti! 15 maddelik pakette 3 müjde var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için diplomasiye hazırız

Trump'ın beklediği mesaj geldi
Yetişkin içerik üreticisinin Beşiktaş ile kıyaslandığı paylaşıma verdiği yanıt olay oldu

Kazancı Süper Lig devi ile kıyaslandı! Verdiği yanıt olay oldu
İstanbul Havalimanı'nda operasyon: 2 İngiliz yolcu yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda operasyon! 2 İngiliz yolcu yakalandı
Kağıthane'de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü

Kızına yapılana dayanamayan kayınvalide, damadını öldürdü
Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için diplomasiye hazırız

Trump'ın beklediği mesaj geldi
Tutmasalar vuracaktı! Ergin Ataman'ın çıldırdığı anlar

Tutmasalar vuracaktı! Ergin Ataman'ın çıldırdığı anlar
Mauro Icardi'ye özel veda

Korktuğu başına geldi!