Adana'da Tır ile Kamyon Çarpıştı, Otoyol Kapanmıştı

Adana'da tır ve kamyonun çarpışması sonucu kapanan Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu, temizlik çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazada yaralanan olmadı.

Adana'da tır ile kamyonun çarpışması nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan otoyol, ekiplerin çalışması sonucu yeniden trafiğe açıldı.

Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun Ceyhan gişesi yakınında sürücüsü ve plakaları öğrenilemeyen tır ile karpuz yüklü kamyon çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyondaki karpuzlar yola savruldu.

Kimsenin yaralanmadığı kaza nedeniyle otoyol bir süre ulaşıma kapandı.

Bölgeye yönlendirilen ekiplerin temizlik çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

