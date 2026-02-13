Adana'da kontrolden çıkan tır şarampole devrildi
Adana'da TAG Otoyolu'nda kontrolden çıkan bir tır şarampole devrildi. Olayda tırda hasar oluşurken, dorsedeki plastik geri dönüşüm malzemeleri yola savruldu. Kazanın ardından yol bir süre trafiğe kapandı.
Adana'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen tırda hasar oluştu.
N.G. idaresindeki 46 AHU 313 çekici, 46 ABV 398 dorse plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu 2000 Evler Mahallesi civarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Tırda hasar oluşurken dorsede bulunan plastik geri dönüşüm malzemeleri yola savruldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
