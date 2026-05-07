Adana'da 3 tırın akülerini çalan 2 zanlı tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde park halindeki tırlardan akü çalan 2 şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek tutuklandı. İki zanlının araçlarıyla olay yerinden ayrılmaları, bir iş yerinin kamerasına yansırken, ele geçirilen aküler sahiplerine teslim edildi.

Yeni Mahalle'de 17 Nisan'da Ahmet K'nin yol kenarına park ettiği tırın 2 aküsü gece saatlerinde çalındı.

Sabah durumu fark eden Ahmet K'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, araştırma başlattı.

Ekipler, bir süre sonra aynı bölgede park halindeki 2 tırın 4 aküsünün daha çalındığını haber aldı.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, bölgedeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak olayı gerçekleştiren 2 zanlının kimliğini ve adresini tespit etti.

Şüpheliler Orhan K. (26) ve Sefa Y. (28), merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki ikametlerine yapılan baskınla yakalandı. Adreste üç tıra ait aküler de bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, şüphelilerin olay yerinden otomobille ayrılması bir ikametin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
