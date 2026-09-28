Haberler

Adana'da telefonla terör bahanesiyle dolandırıcılıkta 2 sanığa 5'er yıl hapis verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, terör bahanesiyle telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 sanığı 5'er yıl hapis ve 900'er bin lira adli para cezasına çarptırdı. Sanıklar suçlamayı reddetti, müşteki zararının giderilmediğini belirterek şikayetçi oldu.

Adana'da telefonla aradıkları kişiyi "adınız terör olaylarına karıştı" bahanesiyle dolandırdıkları iddia edilen 2 sanık, 5'şer yıl hapis ve 900'er bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar İ.Ç. ve M.Ş, müşteki A.D. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, telefonda kendilerini polis olarak tanıtan sanıkların, müşteki A.D'ye "adınız terör olaylarına karıştı" diyerek para istediğini belirtti.

Müştekinin bankadan çektiği 367 bin lirasını koyduğu poşeti telefonla görüştüğü kişilere verdiğini anlatan savcı, kimlikleri belirlenen sanıklar İ.Ç. ve M.Ş'nin "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanıklar, savunmalarında haklarındaki suçlamayı reddetti.

A.D. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirtti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 5'şer yıl hapis ve 900'er bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA
Futbolcunun iki şirketi iflas etti

Futbolcunun iki şirketi iflas etti!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seyirciler arasında kavga çıktı, ünlü şarkıcı çıldırdı

Seyirciler arasında kavga çıktı, ünlü şarkıcı çıldırdı
Eskişehir'de 'Abi kapıyı tut' deyip dükkana sığındı! 15 yaşındaki çocuk saklandığı raftan çıkarılıp darp edildi

'Abi kapıyı tut' deyip rafın arkasına saklandı! Sonrası kamerada
Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı

İşte okula pompalıyla gelen kız öğrenci
Karanlığa güvendiler ama radardan saklanamadılar! 24 düzensiz göçmen yakalandı

Karanlığa güvendiler ama radarı hesaba katmadılar
Deniz Göktaş ilk kez hakim karşısında! Savcı tahliyesini talep etti

Deniz Göktaş ilk kez hakim karşısında! İşte savcının talebi
Komşuları, erkek arkadaşıyla buluşan genç kızı gizlice kayda alıp...

Komşunun kızını gizlice kayda alıp...

Sami Yusuf İstanbul'da konser verdi, eserini Filistin soykırımı kurbanlarına ithaf etti

Sami Yusuf’tan İstanbul’da duygu yüklü konser: Filistin’i unutmadı