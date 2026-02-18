Adana'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Adana'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, araştırmalarının ardından düzenlediği operasyonda 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 73 senet, 3 tapu, 3 sözleşme ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.