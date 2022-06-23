Adana'da taşla polisi yaralayıp denetimden kaçmaya çalışan sürücü yakalandı Adana'da, trafik uygulamasında durdurulan ve kendisine ceza yazılacağını anlayınca polisi taşla yaralayıp kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü gözaltına alındı. Adana'da, trafik uygulamasında durdurulan ve kendisine ceza yazılacağını anlayınca polisi taşla yaralayıp kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü gözaltına alındı. Merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Bulvarı'nda denetim yapan trafik ekipleri, A.D. idaresindeki plakasız motosikleti durdurdu. Kendisine ceza yazılacağı sırada sürücü motosikletiyle kaçmaya çalıştı. Engellenmesi üzerine yerden aldığı taşla bir polis memurunu kolundan yaralayıp kaçan A.D, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Koluna taş isabet etmesi sonucu hafif yaralanan polis memuru, olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerince ambulansta ayakta tedavi edildi. Gözaltına alınan zanlı polis merkezine götürüldü. AA / Mutlu Güney - Güncel Güncel Haberler

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