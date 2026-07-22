Haberler

Adana'da bir kişiyi tüfekle öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da tartıştığı Ayhan Moralı'yı av tüfeğiyle öldüren Y.A., 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, Meydan Mahallesi Bakımyurdu Caddesi'nde 7 Şubat 2025'te Ayhan Moralı'yı (53) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Y.A. (63) ile müştekiler, tanıklar ve avukatlar katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Y.A. savunmasında, Moralı ile aralarında husumet bulunduğunu söyledi.

Çalıştığı taksi durağına gelen Moralı'nın kendisini rahatsız ettiğini iddia eden Y.A, "Onu korkutmak amacıyla ateş ettim, asla hedef gözetmedim. Öldürme kastım yoktu." ifadesini kullandı.

Moralı'nın ailesi ise sanığın cezalandırılmasını istedi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapse çarptırdığı Y.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Tartıştığı Ayhan Moralı'yı av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Y.A. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel'e tavsiyede bulundu

AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özel'e tavsiye verdi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk futbolunun tarihi kulübünü satın alacaklar: 200 milyon liralık teklif

Türk futbolunun 72 yıllık kulübünü almak için 200 milyon TL'lik teklif
Görevden alınan taytlı valinin eşine sürpriz görev

Taytlı valinin eşine sürpriz görev
Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi

Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi
Nikita'nın acı sonu! Cansız bedeni göletten çıkarıldı

Nikita'nın acı sonu! Cansız bedeni göletten çıkarıldı
Beşiktaş'a Salah ile birlikte 3 yıldız daha

Salah ile birlikte 3 yıldız daha! Taraftar havalimanına sığmayacak
Sivas'ta kene yüzünden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Ölü sayısı 10'a yükseldi, 13 kişi tedavi altında
Tuncel Kurtiz'in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...

Mezarının son halini gören ünlü oyuncu isyan etti